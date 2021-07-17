В оздоровительном лагере на Прикарпатье массово отравились дети: в каком они состоянии

В Ивано-Франковской области массово отравились дети. Все они отдыхали в заведении оздоровления и отдыха "Делюкс-Кидс-Карпаты".

В Госпродпотребслужбе области сообщили о случае пищевой токсикоинфекции. Известно, что пострадавшие дети заехали в лагерь накануне, 14 июля.

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Что известно об отравленных

Уже 17 июля по состоянию на 14:00 в инфекционное отделение Яремчанской центральной больницы госпитализировали 7 детей в возрасте до 16 лет.

Сначала сообщали, что у пострадавших – пищевое отравление. Степень тяжести – средний.

Впоследствии уточнили, что предварительный диагноз – острый гастроэнтерит. Состояние – легкое и среднее.

Заведение проверяют

Главное управление Госпродпотребслужды в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование этого инцидента. Для микробиологического исследования отобрали:

6 проб готовых блюд;

1 пробу питьевой воды;

7 проб пищевого сырья;

14 смывов на кишечную палочку;

21 смыв на патфлору.

В службе отметили, что заведение зарегистрировано в едином государственном реестре операторов рынка пищевых продуктов. О результатах проверки обещали проинформировать позже.