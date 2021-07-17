У Держпродспоживслужбі області повідомили про випадок харчової токсикоінфекції. Відомо, що постраждалі діти заїхали у табір напередодні, 14 липня.
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Що відомо про отруєних
Вже 17 липня станом на 14:00 до інфекційного відділення Яремчанської центральної лікарні госпіталізували 7 дітей віком до 16 років.
- Спочатку повідомляли, що у потерпілих – харчове отруєння. Ступень важкості – середній.
- Згодом уточнили, що попередній діагноз – гострий гастроентерит. Стан – легкий та середній.
Заклад перевіряють
Головне управління Держпродспоживслужби на Івано-Франківщині проводить санітарно-епідеміологічне розслідування цього інциденту. Для мікробіологічного дослідження відібрали:
- 6 проб готових страв;
- 1 пробу питної води;
- 7 проб харчової сировини;
- 14 змивів на кишкову паличку;
- 21 змив на патфлору.
У службі зазначили, що заклад реєстрований в єдиному державному реєстрі операторів ринку харчових продуктів. Про результати перевірки обіцяли проінформувати згодом.