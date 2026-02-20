Укр Рус
20 февраля, 16:51
Обновлено - 17:26, 20 февраля

Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время, – Зеленский

София Рожик
Основные тезисы
  • Президент Зеленский ожидает, что обмен военнопленных станет возможным в ближайшее время.
  • Во время последних переговоров был найден конструктив для определения деталей обмена.

Зеленский заслушал доклад переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. Он озвучил приоритеты для следующей встречи.

Об этом рассказал президент Зеленский 20 февраля.

Что сказал Зеленский об обмене пленными?

Зеленский отметил, что команда должна обеспечить условия для прогресса в гуманитарных вопросах.

Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время, 
– сообщил президент.

По его словам, еще рано говорить о позитиве, но во время последних переговоров нашли конструктив, что в ближайшие дни стороны определятся с обменом – в каком количестве и когда он может состояться.

Напомним, что несколько дней назад президент отмечал, что Украина тщательно контролирует этот вопрос.

"Мы по каждому человеку ищем информацию и всегда работаем на то, чтобы вернуть своих – вернуть украинцев домой. Каждый обмен имеет значение", – говорил он.

Последние заявления Зеленского

  • Президент Зеленский рассказал, что США будут координировать процесс прекращения огня, а Украина поддерживает конструктивные переговоры с Россией.

  • Следующий раунд переговоров состоится до конца февраля. Фокус будет именно на гуманитарные вопросы и обмен военнопленных.

  • Предварительно, этот раунд пройдет в течение 10 следующих дней. Он, как и в предыдущий раз, состоится в Женеве.