Ожидаем, что путинский режим погонит вперед срочников, – Арестович

Российская армия несет большие потери на украинской территории. В Офисе Президента считают, что путинский режим из-за нехватки кадров погонит в бой срочников.

Об этом сообщил во время брифинга советник главы ОП Алексей Арестович, информирует 24 канал. Он отметил, что с 1 апреля в России начинается призывная кампания.

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Контрактников в вооруженных силах России становится все меньше

Наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников в подразделениях вооруженных сил России, Росгвардии и так далее. Итак, можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников,

– объяснил Арестович.

Советник главы ОП обратился к российским матерям с просьбой подумать, нужна ли им такая судьба для своих детей. Если не нужно, то Арестович призвал действовать. Он подчеркнул, что эта война нужна только Путину, а не российскому народу.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича 26 марта:

С 24 февраля по 26 марта в Украине погибли около 16 400 оккупантов.