Про це повідомив під час брифінгу радник голови ОП Олексій Арестович, інформує 24 канал. Він зазначив що з 1 квітня в Росії починається призовна кампанія.

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Контрактників у збройних силах Росії стає все менше

Наша розвідка відзначає різке падіння частки контрактників у підрозділах збройних сил Росії, Росгвардії і так далі. Отож, можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків,

– пояснив Олексій Арестович.

Радник голови ОП звернувся до російських матерів із проханням подумати, чи потрібна їм така доля для своїх дітей. Якщо не потрібна, то Олексій Арестович закликав діяти. Він наголосив, що ця війна потрібна лише Путіну, а не російському народу.

Зверніть увагу! З 24 лютого по 26 березня в Україні загинули близько 16 400 окупантів.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича 26 березня: