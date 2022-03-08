Ожидаем конкретной поддержки, – Шмыгаль поговорил с президентом Международного Красного Креста
Источник:телеграм Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль 8 марта провел разговор с Петером Маурером – президентом Международного Красного Креста. Темой разговора были гуманитарные коридоры.
Премьер-министр Шмыгаль отметил необходимость скорейшей эвакуации людей из городов, пострадавших от российских обстрелов. Маурер заверил, что делает все возможное для организации гуманитарных коридоров из и в Мариуполь.
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Завтра (9 марта – 24 канал) ожидаем конкретной поддержки от Международного комитета Красного Креста. Жители Мариуполя и других городов Украины, которые окружены врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи,
– говорится в сообщении.
Шмыгаль подчеркнул, что вместе необходимо организовать эвакуацию мирного населения.
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