Ожидаем новостей из Турции, – Зеленский рассказал о дипломатических контактах дня

Завтра, 22 июля, Украина надеется услышать хорошие новости из Турции по разблокированию морских портов для экспорта украинского зерна.

Ожидается, что в Турции стороны подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский 21 июля, передает 24 канал.

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Завтра ожидаем новостей для нашего государства из Турции по разблокированию наших портов,

– отметил Зеленский.

Главное о "зерновом соглашении" для разблокирования портов Соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море Украина, россия, ООН и Турция подпишут уже завтра, 22 июля 2022 года. Предполагается, что подписание состоится при участии представителей Украины, россии, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ранее Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по поводу экспорта украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства. Следовательно, удалось согласовать работу портов, чтобы экспортировать свое зерно без вмешательства российских военных. Экспорт украинского зерна пройдет через такие порты: "Одесса", "Южный", "Черноморск".

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