Ожидаем новых попыток атак после Пасхи, – представитель 128-й бригады

Российские войска активно наступают на восточные направления. В частности, они пытались пробить позиции ВСУ. Военные ожидают, что после Пасхи таких атак станет больше.

Так считает спикер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Галас. Об этом он рассказал в эфире 24 каналу.

Отметьте На юге и Востоке решается судьба нашей свободы, – Зеленский

По его словам, 20 апреля оккупанты пытались прорвать позиции военных на нескольких направлениях, в частности в Донецкой области и на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Спикер заверил, что это были неудачные попытки, атаку врага смогли отразить.

Но предстоят новые попытки. Мы ждем их после Пасхи. Потому что там приближается сакральная дата для врага – 9 мая. Им необходима хоть какая-то условная победа,

– подчеркнул Ярослав Галас.

Спикер 128-й бригады ответил, что наши подразделения ВСУ готовы к этому. "Предупрежден, значит вооружен", – добавил он.

Россияне могут атаковать мощнее после Пасхи, – военный



К слову, оккупанты могут готовить провокации в украинских городах во время Пасхи. Вероятно, они будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы потом обвинить в этом военных Украины. Речь идет о Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.