2 июня, 17:17
Ожидаем ответ до конца июня, – Умеров о следующей встрече Украины и России
Украина считает, что дальнейшая встреча двух делегаций имеет смысл только, если они будут готовить встречу на высшем уровне. Наша сторона будет ожидать получить ответ до конца июня.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова во время пресс-конференции после переговоров с российской делегацией в Стамбуле.
Смотрите также Зеленский рассказал, что будет, когда Россия превратит переговоры в Стамбуле в "пустую болтовню"