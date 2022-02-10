Ожидаем ответа от партнеров, – Резников о блокировании Россией Черного и Азовского морей

Россия пытается перекрыть акваторию Азовского и Черного морей для якобы "военных учений". Алексей Резников заявил, что это техника ползучей оккупации.

Глава украинского Министерства обороны отметил, если не будет совместной реакции международного сообщества, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире.

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Наши партнеры показали сильный ответ поставкам оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли России не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости,

– сказал Алексей Резников.

Ползучая оккупация морей

Министр обороны подчеркнул, что страна-агрессор сейчас ведет активную милитаризацию полуострова Крым, а также продолжает использование временно оккупированной территории как полигона.

"Сейчас мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил России. Перекрытия акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно", – добавил чиновник.

Военно-морские "учения" России: что известно

Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля.

В акватории должны пройти ракетные и артиллерийские "учения". По предварительной информации, никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.

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Военно-морские учения России в Черном и Азовском морях: видео

Текст публикации Алексея Резникова:

Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. Сейчас мы наблюдаем и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил России. Перекрытия акваторий Азовского и Черного морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет совместной реакции мира на все попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставкам оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!