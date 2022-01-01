Ожидаем сотрудничества, – Кулеба поздравил Польшу с началом председательства в ОБСЕ

Польша с 1 января начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дмитрий Кулеба поздравил страну с этим и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Польша будет возглавлять ОБСЕ в течение всего 2022 года. На это отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба поздравил Польшу с председательством в ОБСЕ

Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ,

– написал министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что ожидает плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины.

Польша возглавила ОБСЕ: что известно

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина напомнил, что с 1 января Польша начинает свое годовое председательство в ОБСЕ. Главной целью Варшавы станет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур организации.

По словам Ясины, Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами. Ведь ОБСЕ работает на основе консенсуса государств-участников.

Глава польского зарубежного ведомства Збигнев Рау официально очертит приоритеты Польши как главы ОБСЕ на заседании постоянного совета в Вене 13 января.

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Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины.