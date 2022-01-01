Польща очолюватиме ОБСЄ протягом усього 2022 року. На це відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба привітав Польщу з головування в ОБСЄ

Вітаю колегу та друга Збіґнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ,

– написав міністр.

Дмитро Кулеба додав, що очікує на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України.

Польща очолила ОБСЄ: що відомо

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна нагадав, що з 1 січня Польща починає своє річне головування в ОБСЄ. Головною метою Варшави буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур організації.

За словами Ясіна, Польща має намір діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Адже ОБСЄ працює на основі консенсусу держав-учасників.

Глава польського закордонного відомства Збіґнєв Рау офіційно окреслить пріоритети Польщі як глави ОБСЄ на засіданні постійної ради у Відні 13 січня.

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Вітаю колегу та друга Збіґнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України.