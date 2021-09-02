Ожидается до 50 тысяч хасидов: полиция усиленно будет нести службу в Умани до Рош га-Шана
Источник:полиция Черкасской области
Полицейские будут заботиться о безопасности во время празднования Рош га-Шана в Умани. В город прибыли уже более 600 сотрудников полиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.
В Умани уже провели построение правоохранителей. Для них провели инструктаж и определили задачи на ближайшие 10 дней.
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Полицейские должны обеспечить публичный порядок в местах пребывания паломников-хасидов и не допустить правонарушений.
Ждут до 50 тысяч паломников
Начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко заявил, что с 1 по 6 сентября в Умань прибудет 23,5 тысячи хасидов. В общем ждут до 50 тысяч паломников из разных стран.
Кроме того 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля. Они будут помогать украинским правоохранителям.
Более 600 правоохранителей будут работать круглосуточно. Будут патрулировать город в пешем порядке, нести службу на контрольно-пропускных пунктах, проверять машины и подозрительных лиц. В общем отряд полиции будет в Умани до 11 сентября.
Правоохранители усиленно будут работать в Умани / Фото черкасской полиции:
Почему хасиды едут в Умань
- В Умани похоронен рабби Цадик Нахман. Паломники считают его зачинателем Брацлавского хасидизма, поэтому ежегодно на Новый год приезжают к его могиле.
- В 2020 году из-за карантина Украина закрыла свои границы. Несмотря на запрет, тысячи хасидов таки попали в Умань.
- В этом году хасиды, которые приедут в Украину, должны выполнять противоэпидемические нормы: носить маски, соблюдать дистанцию и тому подобное.
- Чтобы увеличить показатели тестирования хасидов, привлекли волонтеров из Украины и Израиля. Всего в Умань привезут 50 тысяч экспресс-тестов
- Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.