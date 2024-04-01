Синоптики объяснили, будет ли в Украине пылевая буря

Утром 1 апреля стало известно, что пыль из Сахары добралась до Украины. В Укргидрометцентре объяснили, что такое пылевая буря и почему у нас ее не будет.

Напомним, что в 2021 году Украину также накрывало пылевое облако из Сахары пылевое облако из Сахары. Тогда оно двинулось к нашему государству с территории Польши.

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Синоптики объяснили, почему в Украине не будет пылевой бури

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря.

Там отметили, что для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 метров в секунду, а длиться это должно 3 часа и более.

Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет,

– отметили специалисты.

Там призвали не путать легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. "Не представляйте лишнего и не паникуйте", – резюмировали синоптики.

Пыль из Сахары прибыла в Украину: что известно