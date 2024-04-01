Синоптики объяснили, будет ли в Украине пылевая буря
Утром 1 апреля стало известно, что пыль из Сахары добралась до Украины. В Укргидрометцентре объяснили, что такое пылевая буря и почему у нас ее не будет.
Напомним, что в 2021 году Украину также накрывало пылевое облако из Сахары пылевое облако из Сахары. Тогда оно двинулось к нашему государству с территории Польши.
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Синоптики объяснили, почему в Украине не будет пылевой бури
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря.
Там отметили, что для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 метров в секунду, а длиться это должно 3 часа и более.
Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет,
– отметили специалисты.
Там призвали не путать легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. "Не представляйте лишнего и не паникуйте", – резюмировали синоптики.
Пыль из Сахары прибыла в Украину: что известно
- В воскресенье, 31 марта, предупреждали, что в Украину прибывает пыль из Сахары. Тогда она уже накрыла Прикарпатье.
- Специалисты отмечали, что качество воздуха существенно ухудшится, а небо будет очень тусклым.
- Уже утром 1 апреля синоптики отмечали, что жители западного региона могли наблюдать пыль еще вчера, 31 марта, а вот сегодня она распространится на большинство областей Украины.