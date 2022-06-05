В ожидании наступления наших войск оккупанты провели минирование побережья реки Ингулец
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На Юге наши отважные воины активно проводят контрнаступательные действия. Российские захватчики делают все для того, чтобы удержать свои позиции.
Уже 102 дня российские кафиры ведут полномасштабную войну против Украины и нашего народа. После провала первоочередных планов враг сосредоточил усилия на нескольких направлениях, но продвинуться дальше не может, а кое-где вынужден отступать под яростным натиском ВСУ.
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Ситуация на Юге
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские кафиры начали обстреливать позиции наших воинов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг хочет сковать подразделения украинских героев и не дать им перегруппироваться.
На Южнобужском направлении россияне продолжают миновать побережье реки Ингулец. Такие меры враг проводит в надежде сдержать контрнаступательные действия ВСУ.
Для последующих обстрелов Николаева российские кафиры развернули две батареи реактивной и две батареи ствольной артиллерии. Кроме того, враг предпринял попытку вернуться на утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового. Получив отпор от наших героев и понеся потери, россияне отступили.
Угроза обстрелов мирных украинских городов с Черного моря сохраняется, в его акватории находятся 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр".
Ситуация на фронте: коротко о главном
- В Харьковской области российские кафиры применили фосфорные боеприпасы. Запрещенное Женевской конвенцией оружие враг использовал возле населенного пункта Черкасские Тишки.
- Горячие бои с русскими оккупантами продолжаются. Как сообщили в Генштабе, враг бросил большие усилия на окружение украинских защитников и защитниц в районе Северодонецка и Лисичанска. Бои за Северодонецк продолжаются, под контролем неприятеля восточная часть города.
- Ночью российские кафиры выпустили по Украине несколько крылатых ракет. Две ракеты с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов сбили наши мастерские воины .
- Как сообщил Алексей Арестович, на Востоке российским оккупантам не удается продвинуться ни на каком направлении. Поэтому враг активно обстреливает основные узлы, ведь пойти по выжженной земле – это единственный шанс врага хоть немного подвинуть свои позиции.
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