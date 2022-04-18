Ожидать провокаций стоит всегда, – Вениславский о возможном обстреле россиянами на Пасху

Пропагандистская машина Путина вполне может создать "победу" из ничего, но после потопления крейсера "Москва" – символизм для оккупантов важен. Поэтому сейчас идет активизация боевых действий, враг пытается атаковать.

Об этом рассказал народный депутат Украины Федор Вениславский, он также объяснил, где возможны провокации на Пасху.

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"Все 50 дней Россия ведет войну сугубо террористическими методами и доказала всему миру, что она является государством-террористом. Когда российские пропагандисты распространяют определенные нарративы в свои СМИ, это значит, что они планируют обвинить в этом ВСУ," – сообщает народный депутат.

Стоит ли идти в храм на Пасху

Федор Вениславский убежден, что на тех участках, где идут боевые действия, точно не стоит ходить на Пасху в храм, это может быть опасно для жизни.

Ожидать провокаций стоит, тем более что Россия пытается всячески переложить ответственность за убийства мирного населения на Украину,

– предостерегает Вениславский.

Стоит ли ожидать обстрелов на Пасху: смотрите видео