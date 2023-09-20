Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Сколько времени ее тело лежало у колеи, пока не сообщается.

Смотрите также В Австрии перевернулся автобус с пассажирами: среди пострадавших есть украинцы

Какой поезд сбил студентку – неизвестно

18 сентября, около 8:00, в полицию поступило сообщение, что на перегоне в селе Ожидов Золочевского района обнаружено тело девушки.

Полиция Львовской области сообщила, что тело с травмами, характерными для наезда поезда, нашли недалеко от железнодорожного пути. Погибшая была студенткой второго курса одного из львовских вузов.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции №2 Золочевского районного отдела полиции. Правоохранители обнаружили возле железнодорожного пути тело девушки с травмами, характерными для наезда поезда. Личность погибшей, 16-летней жительницы села Ожидов, студентки второго курса одного из львовских вузов,

– говорится в сообщении.

Девушку сбил неустановленный поезд. Следователи проводят расследование и открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, что в польском городе Сважендз погиб 14-летний подросток из Украины. Парень пытался спасти 13-летнюю девушку, севшую на рельсы в тот момент, когда ехал поезд. От полученных травм молодой человек погиб на месте, а девушка потеряла руку.