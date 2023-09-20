Дівчина отримала травми, несумісні з життям. Скільки часу її тіло лежало біля колії наразі не повідомляється.

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Який потяг збив студентку – невідомо

18 вересня, близько 8:00, до поліції надійшло повідомлення, що на перегоні у селі Ожидів Золочівського району виявлено тіло дівчини.

Поліція Львівської області повідомила, що тіло з травмами, характерними для наїзду потяга, знайшли неподалік залізничної колії. Загибла була студенткою другого курсу одного з львівських вишів.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга. Особу загиблої, 16-річної жительки села Ожидів, студентки другого курсу одного з львівських вишів,

– мовиться у повідомленні.

Дівчину збив невстановлений потяг. Тож наразі слідчі проводять розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що у польському місті Сважендз загинув 14-річний підліток з України. Хлопець намагався врятувати 13-річну дівчину, яка сіла на рейки у той момент, коли їхав потяг. Від отриманих травм хлопець загинув на місці, а дівчина втратила руку.