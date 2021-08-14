Ожоги лица и травмы: полицейские пострадали во время столкновений под ОП

В результате столкновений под Офисом Президента в Киеве пострадали правоохранители. 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы.

Об этом 14 августа в своем фейсбуке сообщил Артем Шевченко. Он является директором департамента коммуникаций в украинском МВД.

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Почему вспыхнули столкновения под ОП

По словам Шевченко, правоохранители обратились к протестующим с просьбой пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском под ОП. Впрочем, те проигнорировали законное требование. Вместо этого спровоцировали столкновения с полицией, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы.

По словам представителя МВД, по состоянию на 14:15 ситуация уже стабилизировалась. В ведомстве призвали участников акции к мирному протесту. Мол, на площадь перед Офисом Президента допустят всех, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов.

Что еще известно об акции протеста

Утром 14 августа представители Нацкорпуса собрались на Майдане Независимости. Там они сформировали колонну и пошли на Банковую.

Протестующие требуют, чтобы власть отказалась от имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины и возобновления подачи воды в Крым.

Во время беспорядков активисты Национального корпуса распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор.