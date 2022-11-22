ПА НАТО признала Россию спонсором терроризма: что это значит и почему Венгрия не блокировала решение

Накануне ПА НАТО признала Россию государством, спонсирующим терроризм. Украина ждала этого решения очень давно.

Это, безусловно, достаточно мощный сигнал. Об этом 24 каналу сказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом: детали резолюции

Следующий шаг – решение Европарламента

Теперь нужно ожидать соответствующего шага со стороны Европарламента. Эксминистр акцентирует: важно, чтобы резолюция запустила национальные процессы – тогда будут новые санкции, решения судов по конфискации российских активов и т.д.

Но пока наши лучшие друзья и союзники осторожно к этому относятся, и причины тоже понятны – с террористами никто не разговаривает,

– подчеркнул Климкин.

Как подчеркивает он, ПА НАТО – это площадка для постоянно встречающихся парламентариев, но на решения союзников это влияет косвенно.

"Так, это позиция, они ее дальше могут продвигать у национальных парламентов. Но ПА НАТО никогда не была супервлиятельной и супермощной. А вот Европарламент оказывает влияние в Евросоюзе – он согласовывает бюджет, состав тех, кто осуществляет менеджмент и голосует за все ключевые акты европейского законодательства", – объяснил Климкин.

Если решение примет Европарламент, добавляет бывший министр МИД Украины, он будет иметь рычаги влияния на происходящее в Европарламенте. ПА НАТО их нет.

Почему Венгрия не блокировала решение

Известно, что решение о предоставлении России статуса государства-террористки не блокировало ни Венгрия, ни Турция. Именно эти страны продолжают поддерживать с кремлевским диктатором и страной убийц дипломатические, экономические и другие отношения. В то же время венгры согласовали все предыдущие пакеты санкций. Климкин отмечает, что они действительно играют в разные политические игры, выторгуют финансирование, просят энергоресурсы со скидкой. И делают они это достаточно умело.

Как они не будут голосовать вместе со всеми? Они станут не белыми воронами, а воронами в цветах русского флага – этого уже никому не хочется. Орбан любит провоцировать, а Эрдоган – играть в свою игру. Но выглядеть как прямые поклонники Путина им точно не нужно.

– уверяет экс-министр МИД.

В чем ключевая сложность

Впрочем, в пределах собственных парламентов некоторые страны не спешат принимать решение о признании России спонсором терроризма на национальном уровне. Это решение координируется многими в рамках НАТО – так же, как и предоставление нам оружия. Дело в том, отмечает Климкин, что до начала российско-украинской войны понятия "коллективный Запад" как такового не было. Однако сейчас значительная часть стран не хочет окончательно перерезать ленту, ведь признание России спонсором терроризма – это значит:

Радикальное усиление санкций; Запад должно ответить на удары по критической инфраструктуре; Нужно решить, что делать с российскими активами – сейчас они заморожены, и на это юридическая база. Но чтобы их забрать юридической базы пока нет, для решений национальных судов нужна основа.

Решение о признании России спонсором терроризма может послужить такой основой, и некоторые страны, даже наши союзники, боятся, что оно станет основой для дальнейшей эскалации. Все вышеупомянутые причины приводят к тому, что пока нет решений, которых мы так ждем и за которые так боремся. Но, как говорится, лед тронулся. Это все-таки мощный драйв,

– подытожил Климкин.

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Что дает признание России страной-террористкой

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой не только признала Россию государством-террористом, но и инициировала создание специального трибунала для наказания российских военных преступников.

Как отметил народный депутат и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, ПА рекомендовала правительствам своих стран признать Россию террористом. Это будет означать: абсолютную изоляцию государства-террористки от западного мира, разрыв всех экономических, политических и дипломатических отношений. Следовательно, это максимально зажмет Россию и сделает из нее вторую Северную Корею.

"Мы продолжаем дипломатическую работу на всех площадках, потому что несколько недель назад была проголосована резолюция с похожим определением России террористом в Парламентской ассамблее Совета Европы. То есть сейчас у нас ЕС, Канада и США", - пояснил депутат.

По его словам, это больше политический документ, который носит рекомендательный характер, но это все равно сигнал, что западный мир готов к признанию России спонсором терроризма на национальном уровне.