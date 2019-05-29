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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Пацан сказал – пацан сделал: Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства

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      Саакашвили вернулся в Украину
      Саакашвили вернулся в Украину / Screenshot

      Михеил Саакашвили вернулся в Украину на следующий день, после того как новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул украинское гражданство. Политик выразил благодарность гаранту довольно неформально – выражением "Пацан сказал – пацан сделал".

      По его мнению, Зеленский показал, что он независимый политик. Потому что последний "прекрасно знает, что много людей из старой и даже из действующей власти не хотят видеть Саакашвили в Украине". Но он не побоялся вернуть ему украинское гражданство. Политик считает, что это исторический шанс для Украины иметь такого президента.

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      Этот президент (Зеленский – 24 канал) – не простой парень, и он многих удивит. У меня чуйка на это,
      – сказал он.

      Также он поблагодарил журналиста Дмитрия Гордона, депутатов Степана Хмару и Виталия Куприя в содействии его возвращения в Украину.

      "Я хочу всех поздравить. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что очень эмоционально дышать украинским воздухом, ступить на украинскую землю. Почти 1,5 года назад меня схватили охранники бывшего президента и вывезли в Варшаву. Меня выгнала барыжная власть. Я вернулся в страну, которую люблю. Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умею делать", – сказал Саакашвили.

      Он выразил уверенность, что Украина будет наиболее успешной в Европе. Что касается политики, то заявил, что личных амбиций нет, поэтому не за должностями приехал.

      "Я за то, чтобы менять эту страну", – отметил Саакашвили.

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

      28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

      Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

      Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, поскольку не проживает в Украине в течение последних 5 лет.

      Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михеила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михеил Саакашвили.

      міхеїл саакашвілі
      Что связывает Саакашвили с Украиной

      Смотрите видео о возвращении Михаила Саакашвили в Украину:

      Почему Саакашвили не впускали на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг нарекли "прорывом Саакашвили".

      ​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, что дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется для возвращения в Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Владимир Зеленский
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