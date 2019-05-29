Пацан сказав – пацан зробив: Саакашвілі подякував Зеленському за повернення громадянства

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну на наступний день, після того як новообраний президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника і повернув українське громадянство. Політик висловив подяку гаранту доволі неформально – виразом "Пацан сказав – пацан зробив".

На його думку, Зеленський показав, що він незалежний політик. Бо останній "чудово знає, що багато людей зі старої і навіть з чинної влади не хочуть бачити Саакашвілі в Україні". Але він не побоявся повернути йому українське громадянство. Політик вважає, що це історичний шанс для України мати такого президента.

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Цей президент (Зеленський – 24 канал) – не простий хлопець, і він багатьох здивує. Я маю на це чуйку,

– сказав він.

Також він подякував журналісту Дмитру Гордону, депутатам Степану Хмарі та Віталію Купрію у сприянні його поверненню в Україну.

"Я хочу усіх привітати. Мене зараз переповнюють емоції, тому що дуже емоційно дихати українським повітрям, ступити на українську землю. Майже 1,5 року тому мене захопили охоронці колишнього президента і вивезли у Варшаву. Мене вигнала барижна влада. Я вернувся в країну, яку люблю. Я вернувся сюди робити те, що я найкраще вмію робити", – зауважив Саакашвілі.

Він висловив впевненість, що Україна буде найбільш успішною в Європі. Стосовно політики, то заявив, що особистих амбіцій не має, тож не за посадами приїхав.

"Я за те, щоб змінювати цю країну", – зазначив Саакашвілі.

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.



Що пов'язує Саакашвілі з Україною

Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну:

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.