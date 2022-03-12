"Пацаны на учениях": военные показали убитых оккупантов
12 марта 2022 , 20:09Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Последний блокпост"
Наши военные дают активный отпор российским террористам, нагло ворвавшимся в Украину. Число погибших среди оккупантов стремительно растет.
Украинские бойцы уничтожили еще одну вражескую технику. Террористам выжить не удалось.
Читайте также На Черниговщине ВСУ освободили еще 2 населенных пункта и сдержали оккупантов в продвижении в сторону Киева
Пацаны на обучение приехали,
– сыронизировал автор видео.
ВСУ уничтожили бронированный автомобиль "Тигр". "Говорят, что в таких "Тиграх" руководство ездит. Надеемся, что очередного петуха не дождутся дома", – отметили военные.
Смотрите видео с убитыми рашистами:
Отметим, по состоянию на утро 12 марта в Украине убили более 12 тысяч орков.
Это может вас заинтересовать – разведка прокомментировала потери оккупантов: видео