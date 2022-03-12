"Пацаны на учениях": военные показали убитых оккупантов

Наши военные дают активный отпор российским террористам, нагло ворвавшимся в Украину. Число погибших среди оккупантов стремительно растет.

Украинские бойцы уничтожили еще одну вражескую технику. Террористам выжить не удалось.

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Пацаны на обучение приехали,

– сыронизировал автор видео.

ВСУ уничтожили бронированный автомобиль "Тигр". "Говорят, что в таких "Тиграх" руководство ездит. Надеемся, что очередного петуха не дождутся дома", – отметили военные.

Смотрите видео с убитыми рашистами:

Отметим, по состоянию на утро 12 марта в Украине убили более 12 тысяч орков.

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