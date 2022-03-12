Українські бійці знищили ще одну одиницю ворожої техніки. Терористам вижити не вдалося.
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Пацани на навчання приїхали,
– зіронізував автор відео.
ЗСУ знищили броньований автомобіль "Тигр". "Кажуть, що у таких "Тиграх" керівництво їздить. Тож сподіваємося, що чергового півня не дочекаються вдома", – зазначили військові.
Дивіться відео з вбитими рашистами:
Зауважимо, станом на ранок 12 березня в Україні вбили понад 12 тисяч орків.
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