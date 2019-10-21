15:30
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Пациенты недополучают жизненно необходимое лечение за государственные средства

      Новая тема 3 Читати новину українською

      Право на жизнь. Украинские пациенты с редкими заболеваниями недополучают жизненно необходимое лечение за счет государства.

      Представители общественных организаций постоянно обращаются к власти с просьбой расширить финансирование на лечение орфанных больных, имеющих на это право согласно соответствующему закону, принятому еще пять лет назад. Тех пациентов, которым в свое время на просьбу Минздрава и врачебного сообщества по гуманитарной программе временно помогали частные организации, государство не замечает и даже не включает в список лиц, на которых распространяется финансирование. Об этом шла речь во время дискуссии между представителями власти и бизнеса.

      Финансирование – достаточно важная составляющая оказания помощи таким пациентам, но кроме этого, это должна быть стратегия и мы готовы присоединиться, потому что стратегия существует в почти всех европейских странах. Кроме финансовой составляющей должны быть и политическая, и социальная, и гуманитарная помощь в отношении этих пациентов. Государство их не видит, они даже не подаются в государственное финансирование. В Минздраве их не видят, а им нужно выделять средства,
      – пояснила глава Общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша.

      По статистике, пациентов с орфанными заболеваниями один на 2000 человек. У Михаила редкую патологию, а именно болезнь Гоше, диагностировали еще в подростковом возрасте. Из-за генетического недуга в его организме накапливаются продукты обмена, в частности, в селезенке, печени, костном мозге. Болезнь вызывает сильную боль.

      Государственной поддержки в то время еще не существовало. Поэтому семья начала обращаться в благотворительные фонды. Помощь Михаил получил благодаря существованию Гуманитарной программы "Санофи Джензайм", которая уже на протяжении 15 лет обеспечивает его необходимой терапией. Михаил надеется, что государство все же включит его в программу лечения, на которое он имеет право по закону.

      "Я и еще 14 человек получают гуманитарную помощь благодаря "Санофи Джензайм". Врач из Николаева каждый год подает меня в программу на государственное финансирование, но каждый год мне отказывают. Это у меня идет 5 флаконов по 400. А это, примерно, 8-10 тысяч евро раз в две недели. Это очень большая сумма, которую не каждый украинец может себе позволить", – рассказал пациент с орфанной болезнью Гоше Михаил Мартыненко.

      Цель гуманитарной программы "Санофи Джензайм" – оказывать поддержку пациентам с момента диагностирования редкой болезни до включения их в программу лечения за счет государства,
      – отметила заместитель директора гуманитарных программ "Санофи Джензайм" Ясмина Ахренс.

      Помогать пациентам с редкими заболеваниями договорились вместе представители государственного и частного сектора.

      Государственное и частное партнерство это та надежда, тот мостик, который сегодня позволяет какую-то часть пациентов обеспечить качественным лечением, но важна разработка государственной программы, ее финансирование, внедрение и постоянная модернизация,
      – пояснил заместитель министра здравоохранения Украины Михаил Загрийчук.

      На протяжении 17 лет благодаря гуманитарной программе "Санофи Джензайм" больным было предоставлено препаратов на сумму почти полтора миллиарда гривен. Сейчас помощь получают более двух десятков украинцев. Организаторы панельной дискуссии надеются, что подобный формат диалога станет регулярным и будет проходить ежегодно с участием представителей государства.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      20718
      Теги: Новости Украины Лечение благотворительность
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 981
      Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      сегодня , 14:08 Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога
      Вероніка Климська 1157
      "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      сегодня , 13:28 "Горела хата": скандал с "Кварталом 95" и Гонтаревой – что надо знать
      Андрій Шляхтін 1652
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сегодня , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 1165
      Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      сегодня , 12:01 Стыд и позор, – реакция соцсетей на скандальный номер "Квартала" про Гонтареву
      Северин Трач 725
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук