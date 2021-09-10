Падают с деревьев, как дождь: под Херсоном тысячи гусениц уничтожают парки

Херсонщину атаковало нашествие гусениц. Американская белая бабочка в начале сентября уже оставила деревья и кусты без листьев.

Бабочки размножаются очень быстро

Американская белая бабочка активно размножается из-за нынешних благоприятных условий -сначала влажное, а затем жаркое лето. Он откладывает более 2 тысяч яиц.

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Питается более 300 видами растений. Одна яйцекладка этого вредителя может уничтожить листья деревьев 15-летнего возраста,

– рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Иван Мринский.

За 1–2 недели гусеницы уничтожили почти все деревья. Теперь они уже начали поедать цветы. Под угрозой оказались городские парки и дома.

В Госпродпотребслужбе говорят, что ухаживать за деревьями должны владельцы участков. Обрабатывать их желательно биопрепаратами. Но делать это сейчас уже нет смысла, ведь необходимо было в начале сезона.

От гусениц страдают люди

Гусеницы уже добрались до подъездов домов. Их так много, что белый потолок просто становится черным. Местные жители жалуются, что гусеницы падают на людей прямо с потолка, а зайти в дом становится настоящим испытанием.

На голову, за шиворот падают, на волосы. Как дождь,

– рассказал один из жильцов дома.

В то же время фермерские сады не пострадали, ведь их обработали заранее.