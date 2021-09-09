Медузы в Азовское море, в частности в курортную Кирилловку, зашли с Черного моря и заполонили все пляжи. За убытки местных предпринимателей из-за сорванного сезона председатель Запорожской ОГА Александр Старух предложил выставить счет России.

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"Нам причинили рекреационный вред. Виновникам время выставить счета и за отобранный Крым, и за сорванный курортный сезон", – предложил Старух.

Причины нашествия медуз

С председателем Запорожской ОГА согласился директор Приазовского национального парка Дмитрий Воловик. Он отметил, что основная причина нашествия медуз в Азовском море – повышение солености водоема.

Этот процесс происходит из-за аномальной солнечной активности и уменьшения объема пресной воды из рек. Основной массив пресной воды поступал из российских рек Дон и Кубань, тогда как из украинских рек в Азовское море попадает лишь 4 кубометра пресной воды ежегодно.

С Дона и Кубани поступал 41 кубометр воды ежегодно,

– подчеркнул Воловик.

Сейчас с российской стороны поступает гораздо меньше пресной воды. Россия берет ее из рек на полив, поэтому в Приазовье она поступает в гораздо меньших количествах. В результате Приазовский регион стал одним из самых засушливых в Украине.

В то же время поднялся уровень солености воды в Азовском море – за 2 года с 10 до 16 промилле. Поэтому сформировалась естественная для размножения медуз среда.

Обратите внимание! В Кирилловке нашли способ решить проблемы с нашествием медуз, выбрасыванием водорослей на берег и повышением солености воды. Для этого владельцы заведений на побережье строят бассейны с подогревом, а с 1 октября в Запорожской ОГА заработает отдел туризма.

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