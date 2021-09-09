Медузи в Азовське море, зокрема в курортну Кирилівку, зайшли з Чорного моря та заполонили усі пляжі. За збитки місцевих підприємців через зірваний сезон голова Запорізької ОДА Олександр Старух запропонував виставити рахунок Росії.

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"Нам зробили рекреаційну шкоду. Винуватцям пора виставити рахунки і за відібраний Крим, і за зірваний курортний сезон", – запропонував Старух.

Причини нашестя медуз

Із головою Запорізької ОДА погодився директор Приазовського національного парку Дмитро Воловик. Він наголосив, що основна причина нашестя медуз в Азовському морі – підвищення солоності водойми.

Цей процес відбувається через аномальну сонячну активність та зменшення об'єму прісної води з річок. Основний масив прісної води надходив з російських річок Дон та Кубань, тоді як з українських річок в Азовське море потрапляє лише 4 кубометри прісної води щороку.

Із Дона та Кубані надходив 41 кубометр води щороку,

– підкреслив Воловик.

Зараз із російської сторони надходить набагато менше прісної води. Росія бере її з річок на полив, відтак до Приазов'я вона надходить у набагато менших кількостях. Унаслідок цього Приазовський регіон став одним із найбільш засушливих в Україні.

Водночас піднявся рівень солоності води в Азовському морі – за 2 роки із 10 до 16 проміле. Відтак сформувалося природне для розмноження медуз середовище.

Зверніть увагу! У Кирилівці знайшли спосіб розв'язати проблеми з нашестям медуз, викиданням водоростей на берег та підвищенням солоності води. Для цього власники закладів на узбережжі будують басейни з підігрівом, а з 1 жовтня в Запорізькій ОДА запрацює відділ туризму.

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