Метелики розмножуються дуже швидко

Американський білий метелик активно розмножується через цьогорічні сприятливі умови – спочатку вологе, а потім спекотне літо. Він відкладає понад 2 тисячі яєць.

Цікаво Пора виставляти рахунок, – голова Запорізької ОДА звинуватив Росію в нашесті медуз

Харчується понад 300 видами рослин. Одна яйцекладка цього шкідника може знищити листя дерев 15-річного віку,

– розповів кандидат сільськогосподарських наук Іван Мринський.

За 1 – 2 тижні гусениці знищили майже всі дерева. Тепер вони вже почали поїдати квіти. Під загрозою опинилися міські парки і будинки.

У Держпродспоживслужбі кажуть, що доглядати за деревами повинні власники ділянок. Обробляти їх бажано біопрепаратами. Але робити це зараз вже немає сенсу, адже слід було – на початку сезону.

Від гусениць страждають люди

Гусениці вже добралися до під'їздів будинків. Їх так багато, що біла стеля просто стає чорною. Місцеві мешканці скаржаться, що гусениці падають на людей прямо зі стелі, а зайти в будинок стає справжнім випробуванням.

На голову, за комір, падають на волосся. Як дощ,

– розповів один з мешканців будинку.

Водночас фермерські сади не постраждали, адже їх обробили заздалегідь.