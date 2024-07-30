Падение дерева в Киеве в парке Шевченко: в результате инцидента погиб человек

В Киеве вечером 30 июля в парке имени Тараса Шевченко обвалилось дерево, в результате чего пострадали люди. Сейчас стало известно о первой жертве этого инцидента.

Сейчас правоохранители уже начали уголовное производство в отношении падения дерева в центральном парке столицы. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В полиции Киева рассказали, что сообщение о происшествии поступило в милицию около 20 часов. В результате падения дерева в парке в центральной части города травмированы четыре гражданина – мужчины и три женщины.

Пострадавших каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии,

– отметили полицейские.

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения дерева в парке Шевченко / Фото полиции Киева

Полиция отметила, что правоохранители продолжают работать на месте происшествия. По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о служебной халатности.

К слову, в Киевской городской государственной администрации сообщали, что дерево в парке имени Тараса Шевченко обвалилось в результате сильных порывов ветра. Все коммунальные службы после инцидента находились на месте.

В КГГА также напомнили, что согласно прогнозам Укргидрометцентра порывы ветра в столице 30 июля будут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Поэтому там призвали горожан воздержаться от прогулок в зеленых зонах столицы.