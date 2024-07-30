Наразі правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження стосовно падіння дерева у центральному парку столиці. Всі обставини інциденту встановлюють.

До теми У Києві у парку Шевченка упало дерево: є постраждалі

Внаслідок падіння дерева у парку Шевченка є загибла людина

У поліції Києва розповіли, що повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 20 години. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок.

Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок зазнаних травм, померла. Ще одна жінка перебуває у важкому стані,

– зазначили поліцейські.

Правоохоронці встановлюють обставини щодо падіння дерева у парку Шевченка / Фото поліції Києва

Поліція зазначила, що правоохоронці продовжують працювати на місці події. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про службову недбалість.

До слова, у Київській міській державній адміністрації повідомляли, що дерево у парку імені Тараса Шевченка обвалилося внаслідок сильних поривів вітру. Всі комунальні служби після інциденту перебували на місці.

У КМДА також нагадали, що відповідно до прогнозів Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Тому там закликали містян утриматися від прогулянок у зелених зонах столиці.