Об этом сообщило издание RMF FM со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.
Что известно о падении российского дрона вблизи границы с Польшей?
Вражеский дрон упал недалеко от пункта пропуска Дорогуск – Ягодин, где, вероятно, совершил атаку на автозаправочную станцию. По словам польского чиновника, на месте происшествия раздался очень мощный взрыв, после чего вооруженные силы страны немедленно отреагировали на угрозу.
Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский уточнил, что специалисты в настоящее время анализируют записи систем наблюдения. По предварительным данным командования, реактивный аппарат быстро приближался к государственной границе и был сбит либо попал в цель на украинской территории.
Подъем польских истребителей вызвал серьезное беспокойство среди гражданского населения в центральных регионах страны. Жители города Лодзь в соцсетях массово сообщали о нескольких мощных взрывах, от которых дрожали дома и стекла в окнах.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Военное командование Польши в социальной сети X пояснило, что громкий грохот был связан с плановым преодолением истребителями звукового барьера. Военные подчеркнули, что маневры авиации осуществлялись в контролируемом режиме для защиты национального воздушного пространства во время очередной массированной атаки России на запад Украины.
Ситуация на границе остается напряженной в течение последних дней из-за систематических вражеских обстрелов прилегающих областей. Напомним, ранее мы писали, что у побережья Польши в Балтийском море военные обнаружили разведывательный дрон "Гербера", а в приграничных воеводствах из-за угрозы реактивных БПЛА неоднократно объявляли воздушную тревогу и приостанавливали работу аэропортов в Жешуве и Люблине.
Польское правительство неоднократно предупреждало о рисках эскалации и возможных попытках России дезорганизовать работу пограничных пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры.