"Земля задрожала": Туск заявил, что вблизи польской границы упал дрон

Днем 17 сентября российский реактивный ударный беспилотник разбился в Волынской области в четырех километрах от польской границы. Этот инцидент вынудил Польшу в срочном порядке поднять в воздух боевую авиацию для защиты своих границ.

Об этом сообщило издание RMF FM со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

Что известно о падении российского дрона вблизи границы с Польшей?

Вражеский дрон упал недалеко от пункта пропуска Дорогуск – Ягодин, где, вероятно, совершил атаку на автозаправочную станцию. По словам польского чиновника, на месте происшествия раздался очень мощный взрыв, после чего вооруженные силы страны немедленно отреагировали на угрозу.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский уточнил, что специалисты в настоящее время анализируют записи систем наблюдения. По предварительным данным командования, реактивный аппарат быстро приближался к государственной границе и был сбит либо попал в цель на украинской территории.

Подъем польских истребителей вызвал серьезное беспокойство среди гражданского населения в центральных регионах страны. Жители города Лодзь в соцсетях массово сообщали о нескольких мощных взрывах, от которых дрожали дома и стекла в окнах.

Военное командование Польши в социальной сети X пояснило, что громкий грохот был связан с плановым преодолением истребителями звукового барьера. Военные подчеркнули, что маневры авиации осуществлялись в контролируемом режиме для защиты национального воздушного пространства во время очередной массированной атаки России на запад Украины.

Ситуация на границе остается напряженной в течение последних дней из-за систематических вражеских обстрелов прилегающих областей. Напомним, ранее мы писали, что у побережья Польши в Балтийском море военные обнаружили разведывательный дрон "Гербера", а в приграничных воеводствах из-за угрозы реактивных БПЛА неоднократно объявляли воздушную тревогу и приостанавливали работу аэропортов в Жешуве и Люблине.

Польское правительство неоднократно предупреждало о рисках эскалации и возможных попытках России дезорганизовать работу пограничных пунктов пропуска и транспортной инфраструктуры.