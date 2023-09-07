В такой ситуации должно было быть созвано заседание совета Украина – НАТО, совместно с нашей страной и Румынией. Об этом 24 Каналу отметил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 – 2019) Валерий Чалый.

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Реакция мирового сообщества

Основная проблема в том, что дроны в дальнейшем будут лететь на границу между Румынией и Украиной. Если первая решится сбивать их своими силами ПВО, то обломки будут падать на территорию нашей страны, отметил Чалый. Но могут быть и другие сценарии. Поэтому нужно сейчас решать данную проблему.

“Возможно усиливать ПВО, решать, где ее выставлять. А может, и это был бы радикальный шаг – закрыть небо над этой частью Черного моря, откуда они (дроны – 24 канал) прилетают. Почему не воспользоваться имеющимися техническими возможностями для того, чтобы убийственное оружие БПЛА не летало вообще в этой части”, – предположил посол Украины в США (2015 – 2019).

Валерий Чалый о реакции на падение БПЛА на территорию Румынии: смотреть видео

Закрытое небо над нейтральными водами Черного моря нужно миру. И это международно возможное решение.

“Тогда дроны не найдут лазейку залететь, только через Украину, но здесь мы их тоже будем ловить и перекрывать, как ПВО эффективно работает. Средства для решения этого вопроса есть. И не для Украины, а для мира”, – добавил Чалый.

Падение дронов на территории Румынии: основное