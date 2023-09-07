У такій ситуації мало б бути скликано засідання ради Україна – НАТО, спільно з нашою країною та Румунією. Про це 24 Каналу зазначив надзвичайний і повноважний посол України в США (2015 – 2019) Валерій Чалий.
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Реакція світової спільноти
Основна проблема в тому, що дрони надалі летітимуть на кордон між Румунією та Україною. Якщо перша наважиться збивати їх своїми силами ППО, то уламки падатимуть на територію нашої країни, зазначив Чалий. Але можуть бути й інші сценарії. А тому треба зараз вирішувати дану проблему.
“Можливо підсилювати ППО, вирішувати де його виставляти. А, можливо, і це був би радикальний крок – закрити небо над цією частиною Чорного моря, звідки вони (дрони – 24 канал) прилітають. Чому не скористатися наявними технічними можливостями для того, щоб вбивча зброя БпЛА не літала взагалі в цій частині”, – припустив посол України в США (2015 – 2019).
Валерій Чалий про реакцію на падіння БпЛА на територію Румунії: дивитись відео
Закрите небо над нейтральними водами Чорного моря потрібне світу. І це міжнародно можливе рішення.
“Тоді дрони не знайдуть лазівок залетіти, лише через Україну, але тут ми їх теж будемо ловити і перекривати, як ППО ефективно працює. Засоби для вирішення цього питання є. І не для України, а для світу”, – додав Чалий.
Падіння дронів на території Румунії: основне
- Про падіння російських дронів на територію Румунії повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. У ДПСУ зазначали, що бачили дві детонації та повідомили румунських колег.
- У Румунії спочатку заперечили факт, що на їхню територію впали БпЛА. Мовляв, засоби нападу Росії на Україні ніколи не були прямою загрозою для їхньої країни. Утім, за два дні міністр оборони Анхель Тілвар підтвердив факт падіння уламків російського безпілотника.
- Натомість у НАТО відповіли, що “пильно стежать за ситуацією” та тримають зв’язок із румунськими колегами.