Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що реакція Бухареста не могла бути інакшою, оскільки він не зацікавлений у прямому протистоянні з Росією.
До вашої уваги Російські дрони впали на території Румунії: у Бухаресті заявили про ризики
"Вони заперечують сам факт, що це відбулось, але якщо навіть падіння було, то це не було спрямовано проти них. Відповідно, це не було агресією проти країни-члена НАТО", – зазначив Вігірінський.
Так, якби Румунія визнала, що російські дрони впали на її території, довелось би якось на це відповідати. Оскільки висловити глибоке занепокоєння недостатньо, а завдати удару у відповідь – невигідно, було вирішено вдати, що нічого не було.
НАТО не хоче відкрито воювати з Росією
"Нашим партнерам краще зберегти статус країн, які не перебувають у конфлікті з Росією", – констатував Вігірінський.
Румунія – член НАТО, і загроза їй розцінюватиметься як загроза всій організації та вимагатиме негайної реакції. Але Альянсу краще, щоб війна була лише на території України.
Російські дрони впали в Румунії: останні новини
- Про падіння російських дронів за межами України стало відомо від Державної прикордонної служби. Так, деякі "Шахеди" впали і здетонували на території Румунії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння російських дронів у Румунії. Він переконаний, що не можна заперечувати цей факт.
- На інцидент також зреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, російські дрони загрожують не лише Україні, а й сусіднім державам. Тому потрібно повністю перекрити кисень ворожому ВПК, щоб Кремль не мав змоги воювати.