Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что реакция Бухареста не могла быть иной, поскольку он не заинтересован в прямом противостоянии с Россией.

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"Они отрицают сам факт, что это произошло, но если даже падение было, то это не было направлено против них. Соответственно, это не было агрессией против страны-члена НАТО", – отметил Вигиринский.

Если бы Румыния признала, что российские дроны упали на ее территории, пришлось бы как-то на это отвечать. Поскольку выразить глубокую обеспокоенность недостаточно, а нанести ответный удар – невыгодно, было решено сделать вид, что ничего не было.

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"Нашим партнерам лучше сохранить статус стран, не находящихся в конфликте с Россией", – констатировал Вигиринский.

Румыния – член НАТО, и угроза ей будет расцениваться как угроза всей организации и потребует немедленной реакции. Но Альянсу лучше, чтобы война была только на территории Украины.

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