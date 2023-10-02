Атаки России на инфраструктуру возле наших границ – это военные преступления, – МИД Румынии
Источник:"Зеркало недели"
Министерство иностранных дел Румынии заявило, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе по портам Дуная – это военные преступления.
В Киеве впервые в истории прошла неформальная встреча министров иностранных дел ЕС. В ходе встречи глава МИД Румынии Луминица Одобеску прокомментировала атаки России на гражданскую инфраструктуру возле румынских границ.
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Одобеску отреагировала на российские атаки возле границы Румынии
Во время визита Одобеску сказала, что Румыния очень серьезно относится к атакам россиян, во время которых на территорию страны падают обломки дронов. Страна уже не раз находила обломки беспилотников на своей территории.
Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии – это военные преступления… То, что делает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море,
– сказала она.
Одобеску подчеркнула, что Бухарест будет продолжать сотрудничать с Киевом, чтобы обеспечить работу "коридоров солидарности" для транзита украинского зерна.
Корреспондентка 24 Канала отметила, что Румыния будет стараться увеличить транзитные мощности Украины с 2 миллионов тонн зерна ежемесячно до 4 миллионов тонн до конца этого года.
В Киеве проходит историческое заседание Европейского Совета
2 октября в Киеве проходит заседание Европейского Совета. Это впервые в истории, когда министры иностранных дел ЕС проводят встречу вне Евросоюза.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что европейские министры хотят продемонстрировать поддержку и приверженность Евросоюза Украине. При этом он отметил, что это неформальное заседание, поэтому финальные решения будут приняты позже.