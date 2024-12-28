Зеленский обсудил с президентом Азербайджана аварию самолета Embraer

Владимир Зеленский позвонил главе Азербайджана, чтобы выразить соболезнования по поводу авиакатастрофы самолета в Казахстане. Украинский лидер в разговоре с коллегой подчеркнул, что Россия должна признать свою вину.

Через три дня после авиатрощи, унесшей жизни почти 40 человек, российский диктатор извинился за то, что падение самолета произошло в воздушном пространстве России. В то же время Путин не признал, что судно было сбито российской ракетой ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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"Россия должна прекратить дезинформацию"

Президент сообщил, что беседовал с Ильхамом Алиевым по поводу крушения рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний".

В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом является детальное расследование. Глава государства подчеркнул, что Россия должна перестать распространять дезинформацию.

На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО,

– подчеркнул политик.

Также он добавил, что они с Алиевым договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Напомним, что авария самолета Embraer с более чем 60 пассажирами на борту произошла 25 декабря. Судно направлялось из Баку в Грозный. Впрочем, из-за повреждений упало в районе города Актау, что в Казахстане. Предварительно самолет был сбит российской ракетой ПВО.