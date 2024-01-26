Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что оккупанты попытаются использовать падение Ил-76 для в своей пропаганде.

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Ил-76 – не потеря

Комментируя падение Ил-76 в Белгородской области Юрий Игнат отметил, что Украина также имеет такие воздушные суда на вооружении. Это мощные самолеты, тяжелые, способны самолеты по всему миру, перевозя как гражданский, так и военный груз.

Представитель Воздушных Сил добавил, что действительно, у России находится около сотни Ил-76 на балансе.

Мы не раз с вами обсуждали, что жизнь российских пилотов, один – два самолета не является для них (России – 24 Канал) серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме,

– отметил Игнат.

Он вспомнил мятеж ЧВК "Вагнер" и отметил, что тогда также россияне положили много самолетов. Россия не будет оплакивать или сожалеть о потерянном судне. Оккупанты используют это для того, чтобы повлиять на процессы в мире, то есть уменьшить помощь Украине.

Падение российского самолета