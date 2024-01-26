Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что оккупанты попытаются использовать падение Ил-76 для в своей пропаганде.
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Ил-76 – не потеря
Комментируя падение Ил-76 в Белгородской области Юрий Игнат отметил, что Украина также имеет такие воздушные суда на вооружении. Это мощные самолеты, тяжелые, способны самолеты по всему миру, перевозя как гражданский, так и военный груз.
Представитель Воздушных Сил добавил, что действительно, у России находится около сотни Ил-76 на балансе.
Мы не раз с вами обсуждали, что жизнь российских пилотов, один – два самолета не является для них (России – 24 Канал) серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме,
– отметил Игнат.
Он вспомнил мятеж ЧВК "Вагнер" и отметил, что тогда также россияне положили много самолетов. Россия не будет оплакивать или сожалеть о потерянном судне. Оккупанты используют это для того, чтобы повлиять на процессы в мире, то есть уменьшить помощь Украине.
Падение российского самолета
- Утром 24 января в Белгородской области был сбит самолет Ил-76. СМИ писали о том, что он мог перевозить оружие, в частности ракеты С-300. Однако в минобороны России заявили, что на борту самолета находилось 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три российских военнослужащих и пять членов экипажа.
- Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Россия до сих пор не предоставила никаких доказательств. Оккупанты не показали ключевые последствия этого крушения. Захватчики никак не подтвердили свои слова о том, что на борту Ил-76 якобы находилось немало людей. Чем дольше длится эта пауза, тем больше вопросов.
- Россия опубликовала якобы "список пленных". Однако, Юсов отметил, что он очень странный – в нем есть часть людей, которых уже обменяли, а также часть неизвестных фамилий. Также там есть имена людей, которых россияне вообще не подтверждали, что те у них в плену. Этот список – часть ИПСО.