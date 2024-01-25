Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что оккупанты, комментируя падение самолета, имеют конкретную цель. Цель противника – дискредитировать Вооруженные Силы Украины внутри самого государства.
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Какие информационные вбросы делает Россия
В заявления оккупантов вряд ли поверит кто-то из международных лидеров. Поэтому их цель касается сугубо украинцев. Враг хочет, чтобы люди начали сомневаться в профессионализме военных. Они хотят, чтобы проросли первые ростки таких сомнений.
Это не секрет, что Вооруженные Силы Украины сейчас в топе, на вершине пирамиды доверия среди всех возможных и невозможных органов власти. Силам противовоздушной обороны также доверяют, ведь мы видим, как самоотверженно они работают, каждая отраженная атака – это на грани возможностей,
– подчеркнул Иван Ступак.
Поэтому вброс сообщений в информационное пространство о том, что якобы украинские военные попали в самолет, в котором были наши пленные – бросает сомнения на их профессионализм. Именно этого хочет враг.
Итак, это очередная попытка россиян посеять панику, уныние, депрессию. Они хотят нас разъединить, поэтому уже не впервые продвигают нарративы о том, как якобы уничтожат всех украинцев, захватят территорию. Одним из методов это сделать – является обвинение Украины в сбитие самолета.
Что точно известно о ситуации
По словам Ступака, вполне очевидно, что самолет был уничтожен и это сделали, используя систему противовоздушной обороны. Это не взрыв внутри и не ошибка пилота.
Есть еще один дополнительный факт – утром 24 января россияне сообщили, что уничтожили над Белгородом украинский беспилотный летательный аппарат. Это было в 10 утра и где-то в 10:45 начался шквал информации о сбитом самолете. Самолет упал, то есть работала российская ПВО, что-то сбили,
– отметил бывший сотрудник СБУ.
Он отметил, что за более чем полтора суток после падения до сих пор нет тел. Мы ничего не знаем о погибших, кроме членов экипажа. На место происшествия никого не допускают, в том числе и российских пропагандистов.
Падение Ил-76 под Белгордом: главное
- О российском военном самолете, который упал в Белгородской области, стало известно днем 24 января. На место происшествия прибыли губернатор области, экстренные службы и военные. Российская сторона сообщила, что все, кто был на борту погибли. Говорилось о более 60 человек. Ранее этим самолетом доставляли вооружение на аэродром в Энгельс и в Белгород. В частности так передавали ракеты С-300 и С-400, которыми оккупанты обстреливают Харьковскую область.
- Пропагандисты начали распространять слухи, что на борту якобы перевозили пленных на обмен. В ГУР подтвердили, что в этот день действительно готовился обмен, впрочем нет никаких подтверждений, что наших военных перевозили именно этим самолетом. В разведке добавили, что с нашей стороны были выполнены все условия, а безопасность украинских пленных должна была гарантировать российская сторона.
- Владимир Зеленский отметил, что Россия привыкла играть с чужими жизнями и настоял на проведении международного расследования. Президенту доложили военные, а СБУ и ГУР уже работают над установлением всех деталей. Зеленский отметил, что надо опираться только на факты, и добавил, что враг любит использовать человеческие эмоции.