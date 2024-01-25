Представитель ГУР Андрей Юсов выступил на телемарафоне по поводу падения Ил-76 под Белгородом. Он обратил внимание на то, что Москва не подкрепила доказательствами свою версию событий, передает 24 Канал.

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Россия не представила доказательств

Юсов указал на тот факт, что Россия, несмотря на огромное количество громких и хамских заявлений и обвинений в сторону Украины, так и не предоставила никаких доказательств за это время. Оккупанты не показали ключевые последствия этого крушения. Захватчики никак не подтвердили свои слова о том, что на борту Ил-76 якобы находилось немало людей.

Чем дольше эта пауза длится – тем больше вопросов возникает относительно версии государства-агрессора во всем мире,

– отметил разведчик.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на проведении независимого международного расследования. Наше государство готово ему максимально способствовать.

Другие заявления Юсова об Ил-76