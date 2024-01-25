Представитель ГУР Андрей Юсов выступил на телемарафоне по поводу падения Ил-76 под Белгородом. Он обратил внимание на то, что Москва не подкрепила доказательствами свою версию событий, передает 24 Канал.
Читайте также У россиян конкретная цель: чего хотят достичь вбросом о падении Ил-76
Россия не представила доказательств
Юсов указал на тот факт, что Россия, несмотря на огромное количество громких и хамских заявлений и обвинений в сторону Украины, так и не предоставила никаких доказательств за это время. Оккупанты не показали ключевые последствия этого крушения. Захватчики никак не подтвердили свои слова о том, что на борту Ил-76 якобы находилось немало людей.
Чем дольше эта пауза длится – тем больше вопросов возникает относительно версии государства-агрессора во всем мире,
– отметил разведчик.
Он подчеркнул, что Украина настаивает на проведении независимого международного расследования. Наше государство готово ему максимально способствовать.
Другие заявления Юсова об Ил-76
- Во время выступления на телемарафоне украинский разведчик сообщил, что именно этот Ил-76 оккупанты использовали для поставок ракет в Белгородскую область. В частности самолет перевозил С-300 и С-400, которыми россияне били по Харьковщине.
- Также Юсов в разговоре с телеведущими отметил, что ГУР не будет комментировать показанные кремлевскими пропагандистами "списки пленных", которые по версии Москвы якобы находились на борту Ил-76. Он указал на тот факт, что это сделала именно российская пропаганда, а не официальные представители ведомств.
- Кроме этого представитель ГУР МО заявил, что 24 января после падения Ил-76 в морг Белгорода доставили только 5 тел. По его словам, эта цифра соответствует количеству членов экипажа этого самолета.