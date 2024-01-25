Представник ГУР Андрій Юсов виступив на телемарафоні з приводу падіння Іл-76 під Бєлгородом. Він звернув увагу на те, що Москва не підкріпила доказами свою версію подій, передає 24 Канал.
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Росія не представила доказів
Юсов вказав на той факт, що Росія, попри величезну кількість гучних і хамських заяв та звинувачень у бік України, так і не надала жодних доказів за цей час. Окупанти не показали ключові наслідки цієї трощі. Загарбники ніяк не підтвердили свої слова про те, що на борту Іл-76 нібито перебувало чимало людей.
Чим довше ця пауза триває – тим більше питань виникає щодо версії держави-агресора у цілому світі,
– зауважив розвідник.
Він наголосив, що Україна наполягає на проведенні незалежного міжнародного розслідування. Наша держава готова йому максимально сприяти.
Інші заяви Юсова про Іл-76
- Під час виступу на телемарафоні український розвідник повідомив, що саме цей Іл-76 окупанти використовували до постачання ракет у Бєлгородську область. Зокрема літак перевозив С-300 та С-400, якими росіяни били по Харківщині.
- Також Юсов у розмові з телеведучими наголосив, що ГУР не коментуватиме показані кремлівськими пропагандистами "списки полонених", які за версією Москви нібито перебували на борту Іл-76. Він вказав на той факт, що це зробила саме російська пропаганда, а не офіційні представники відомств.
- Крім цього представник ГУР МО заявив, що 24 січня після падіння Іл-76 у морг Бєлгорода доставили лише 5 тіл. За його словами, ця цифра відповідає кількості членів екіпажу цього літака.