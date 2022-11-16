"Это не случайность": как Украина отреагировала на падение российских ракет в Польше

15 ноября в селе Пшеводув в Польше упали две российские ракеты. В результате этого погибли люди. На это уже отреагировали в Украине.

Политики считают, что удары по территории Польши – не случайность. Как в Украине отреагировали на падение российских ракет – читайте в материале 24 канала.

‚Важно Падение российских ракет в Польше: все, что известно об атаке 15 ноября

Реакция Украины на падение российских ракет в Польше

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне не думают останавливаться на Украине. Таким образом они решили атаковать Польшу.

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Даша Заровна отметила, что Россия решила развязать Третью мировую войну. Они понимают, что проиграли в Украине и им нужно втянуть в войну НАТО, а также Беларусь с ее человеческим ресурсом, чтобы это была тотальная война.

Обстрел Польши, не исключено, мог производиться из белорусского воздушного пространства. Россия хочет столкнуть Польшу и Беларусь, а также бросает вызов НАТО. Есть хорошее предложение – ликвидация России в нынешнем ее виде позволит миру жить безопасно в будущем,

– заявила Заровна.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на удары по территории Польши. Он отметил важность закрытия неба над Украиной и содействие поражению российского агрессора.

"Польша. Это не пророчество, которое осуществляется. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Ни для российских неконтролируемых ракет. Ни для угрозы, которую они несут нашим соседям с ЕС и НАТО. Теперь борьба по-настоящему! Пора побеждать", – написал Резников.

Кроме того, падение ракет прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".

Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора. Российский террористический режим должен быть остановлен. Соболезнования семьям погибших,

– отметил Подоляк.

Падение российских ракет в Польше: что известно

Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Это произошло во время массированной ракетной атаки.

СМИ сообщили, что две из них упали в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.

В результате этого российского посла срочно вызвали в МИД Польши.

Владимир Зеленский провел срочный разговор с Анджеем Дудой. Украинский лидер выразил соболезнования польскому народу.

Кстати, Польша привела войска в боевую готовность.

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