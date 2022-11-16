Політики вважають, що удари по території Польщі – не випадковість. Як в Україні відреагували на падіння російських ракет – читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Падіння російських ракет у Польщі: усе, що відомо про атаку 15 листопада

Реакція України на падіння російських ракет у Польщі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.

Радник з питань комунікацій керівника Офісу Президента Даша Зарівна зазначила, що Росія вирішила розв‘язати Третю світову війну. Вони розуміють, що програли в Україні і їм потрібно втягнути у війну НАТО, а також Білорусь з її людським ресурсом, щоб це була тотальна війна.

Обстріл Польщі, не виключено, міг здійснюватися із білоруського повітряного простору. Росія хоче зіштовхнути Польщу та Білорусь, а також кидає виклик НАТО. Є хороша пропозиція – ліквідація Росії у нинішньому її вигляді дозволить світу жити безпечно в майбутньому,

– заявила Зарівна.

Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на удари по території Польщі. Він наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.

"Польща. Це не пророцтво, яке здійснюється. Це – реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО. Тепер боротьба по-справжньому! Час перемагати", – написав Резніков.

Окрім цього, падіння ракет прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються "вмиротворенням" агресора. Російський терористичний режим має бути зупинений. Співчуття родинам загиблих,

– зазначив Подоляк.

Падіння російських ракет у Польщі: що відомо

Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада. Це відбулося під час масованої ракетної атаки.

ЗМІ повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.

Внаслідок цього російського посла терміново викликали до МЗС Польщі.

Володимир Зеленський провів термінову розмову з Анджеєм Дудою. Український лідер висловив співчуття польському народу.

До речі, Польща привела війська у бойову готовність.

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