После падения ракет в Польше Китай продолжает призывать Запад к сдержанности

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на падение российских ракет в Польше. Так, в ведомстве призвали "к спокойствию и сдержанности".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на брифинге. По ее словам, все стороны должны "сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации".

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Китай призывает Запад к сдержанности

Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и четкой. Крайне необходимо участвовать в диалогах и переговорах для мирного урегулирования кризиса,

– заявила Мао Нин.

Следует отметить, что Китай постоянно призывает к прекращению боевых действий в Украине. Страна отказывается осуждать вторжение России. Пекин призвал признать "законные интересы безопасности всех сторон", обвиняя США и НАТО в конфликте.

Пекин и Москва стали близкими партнерами за последние годы, поскольку они сталкиваются с напряженностью в отношениях с Западом.

Пока что Пекин не предоставил Москве прямую военную или финансовую помощь, которая могла бы спровоцировать санкции со стороны Вашингтона. Между тем, китайские СМИ ранее сообщали о поддержке лидером Си Цзиньпином международных мирных переговоров, как механизма прекращения войны.

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