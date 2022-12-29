Ракеты, вертолеты и самолеты: активисты подсчитали, что падало в Беларуси во время войны

С начала полномасштабного российского вторжения Беларусь является активной участницей войны против Украины. Так и над ее территорией падало немало объектов.

Мониторинговая белорусская группа собрала данные обо всех объектах, падавших над Беларусью за время вторжения России в Украину. Речь идет не только о якобы украинской ракете, которая во время массированной ракетной атаки 29 декабря упала в Брестской области.

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Что падало в Беларуси

2 марта под городом Рогачев около 11:00 упал российский вертолет или самолет, возвращавшийся с территории Украины. Он не долетел до аэродрома базирования.

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10 марта под Лунинцем около 21:00 упал российский Су-34. Самолет разбился в болотной местности и загорелся. Оба пилота катапультировались и нашли в рамках операции, к которой привлекли белорусскую авиацию.

31 марта под Иваново был сбит беспилотник. По данным мониторинговой группы, беспилотник был российским и летел с территории Украины. БПЛА, вероятно, сбила российская ракета.

4 апреля упал еще один вертолет, взлетевший с аэродрома Зябровка. Он должен был лететь в Украину, но отклонился от курса и улетел в Россию. Вероятно, его сбили в районе границы Украины, Белоруссии и России.

7 апреля в Добрушевском районе упал или был сбит еще один российский вертолет у места падения предыдущего.

В тот же день в Брестской области пала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ. По данным группы, ракета просто отпала от российского истребляемого, после того как тот взлетел с аэродрома Барановичи.

С апреля и по 29 декабря в Беларуси ничего не падало, хотя с территории этой страны запустили не один десяток ракет по нашему государству. И вот 29 декабря в Брестской области упала ракета С-300. Режим Лукашенко и его пропагандисты кричат о том, что ракета якобы украинская и едва не угрожают Украине. В Воздушных силах не исключают, что такой инцидент мог случиться во время интенсивной работы ПВО, но есть еще вариант, что это российская провокация и, соответственно, российская ракета.

В Минобороны Украины жестко отреагировали на упреки Беларуси. Там заявили о готовности к участию в расследовании инцидента, но подчеркнули, что наше государство имеет право на защиту неба от российских атак.