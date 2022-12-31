Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Николай Саламаха. По его мнению, выдать ракету от ЗРК С-300, находящегося на вооружении и в России, и в Украине, и в Беларуси, за украинскую очень просто.

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"Сначала была информация, что эта ракета выпущена средствами белорусского ПВО. А что там действительно было – не знаю", – сообщил эксперт.

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Военный эксперт считает, что Беларусь не согласится на предложение Украины провести объективное расследование с привлечением иностранных специалистов, если инцидент был провокацией со стороны России.

Мы можем предложить привлечь представителей стран, являющихся членами НАТО и имеющих на вооружении те же комплексы С-300, а таких стран хватает,

– объяснил Саламаха.

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Частичная мобилизация в Беларуси

По мнению военного эксперта, в случае начала частичной мобилизации в Беларуси количество боеспособных войск может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Россия также прибавит свои войска и технику, поэтому за месяц-полтора вражеская группировка на северной границе Украины может составлять 50 – 80 тысяч человек.

"Все будет упираться только в политическое решение", – считает Николай Саламаха.

По словам военного эксперта, такой группировки достаточно, чтобы продвинуться на глубину на 10 – 20 километров на некоторых участках фронта. Для того чтобы захватить большие города, например, Житомир, Ровно или Луцк, такого количества военных очень мало. Кроме того, по дороге в областные центры находятся другие города, в которых создаются узлы сопротивления.

Это снова будет авантюра чистой воды и после таких вещей могут последовать следующие жесты доброй воли. Только тогда это все будет расцениваться в России совершенно по-другому,

– подытожил Саламаха.

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