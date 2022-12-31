Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Николай Саламаха. По его мнению, выдать ракету от ЗРК С-300, находящегося на вооружении и в России, и в Украине, и в Беларуси, за украинскую очень просто.
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"Сначала была информация, что эта ракета выпущена средствами белорусского ПВО. А что там действительно было – не знаю", – сообщил эксперт.
Беларусь не допустит международных специалистов
Военный эксперт считает, что Беларусь не согласится на предложение Украины провести объективное расследование с привлечением иностранных специалистов, если инцидент был провокацией со стороны России.
Мы можем предложить привлечь представителей стран, являющихся членами НАТО и имеющих на вооружении те же комплексы С-300, а таких стран хватает,
– объяснил Саламаха.
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Частичная мобилизация в Беларуси
По мнению военного эксперта, в случае начала частичной мобилизации в Беларуси количество боеспособных войск может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Россия также прибавит свои войска и технику, поэтому за месяц-полтора вражеская группировка на северной границе Украины может составлять 50 – 80 тысяч человек.
"Все будет упираться только в политическое решение", – считает Николай Саламаха.
По словам военного эксперта, такой группировки достаточно, чтобы продвинуться на глубину на 10 – 20 километров на некоторых участках фронта. Для того чтобы захватить большие города, например, Житомир, Ровно или Луцк, такого количества военных очень мало. Кроме того, по дороге в областные центры находятся другие города, в которых создаются узлы сопротивления.
Это снова будет авантюра чистой воды и после таких вещей могут последовать следующие жесты доброй воли. Только тогда это все будет расцениваться в России совершенно по-другому,
– подытожил Саламаха.
Падение ракеты на территории Беларуси
- Вблизи села Горбаха Брестской области Беларуси 29 декабря упала ракета от ЗРК С-300.
- В минобороны Беларуси заявили, что ракету сбила их ПВО. А запустили ее вроде бы из Украины.
- Власти Украины заявили, что готова пригласить к участию в расследовании падения ракеты авторитетных экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в какой-либо форме.
- Беларусь выдала две официальные версии инцидента: непреднамеренный запуск зенитной управляемой ракеты из-за низкой обученности или неисправности самой ракеты и преднамеренная провокация со стороны ВСУ.