Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Микола Саламаха. На його думку, видати ракету від ЗРК С-300, який є на озброєнні і в Росії, і в Україні, і в Білорусі, за українську дуже просто.

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"Спочатку була інформація, що ця ракета випущена засобами білоруського ППО. А що там насправді було – не знаю", – повідомив експерт.

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Військовий експерт вважає, що Білорусь не погодиться на українську пропозицію провести об’єктивне розслідування із залученням іноземних спеціалістів, якщо інцидент був провокацією зі сторони Росії.

Ми можемо запропонувати залучити представників країн, які є членами НАТО і які мають на озброєнні ті ж самі комплекси С-300, а таких країн вистачає,

– пояснив Саламаха.

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Часткова мобілізація в Білорусі

На думку військового експерта, у разі початку часткової мобілізації в Білорусі, кількість боєздатних військ може збільшитися в 1,5 – 2 рази. Росія також додасть свої війська та техніку, тому за місяць-півтора вороже угрупування на північному кордоні України може складати 50 – 80 тисяч чоловік.

"Все буде впиратися тільки в політичне рішення", – вважає Микола Саламаха.

За словами військового експерта, такого угрупування достатньо, щоб просунутися на глибину в 10 – 20 кілометрів на деяких ділянках фронту. Для того, щоб захопити великі міста, наприклад, Житомир, Рівне чи Луцьк, такої кількості військових дуже мало. Крім того, по дорозі до обласних центрів знаходяться інші міста, в яких створюються вузли опору.

Це знову буде авантюра чистої води і після таких речей можуть послідувати наступні жести доброї волі. Тільки тоді це все буде розцінюватися в Росії абсолютно по іншому,

– підсумував Саламаха.

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