Про це офіційно заявило білоруське міністерство оборони. За його даними уламки збитої ракети знайшли на території сільськогосподарського поля у селі Горбаха Брестської області.
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Заява Білорусі – класична операція під чужим прапором
Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що ця заява є нічим іншим, як операцією під чужим прапором, яку могли провести російські війська або представники ПВК "Вагнера", які прибули на українсько-білоруський кордон. Ба більше, він й раніше припускав, що ця ПВК здійснюватиме провокації.
На це вказує й низка ознак. Перша полягає у тому, що білоруська сторона опублікувала фотографію лише хвостової частини ракети, яка й справді схожа на С-300, однак не показала її серійний номер, який повинен знаходитися саме на хвостовій частині.
Ось вам провокація номер один. С-300 – найбільш поширений комплекс, який Радянський Союз клепав сотнями штук і продавав його наліво, направо. Ніхто не показує серійний номер ракети, а на двигуні, на хвостовій частині він 100% є. І по серійному номеру дуже просто виявити, якій частині належить ця ракета, у якому році її випустили, і навіть відслідкувати її шлях по складах і військових частинах,
– підкреслив Олег Жданов.
ППО не може збити цю ракету
Друга ж ознака, що натякає на провокацію, полягає у тому, що С-300 – це надзвукова ракета невеликої дальності польоту. І за 10 місяців повномасштабної війни Україна на практиці перевірила, наскільки величезною проблемою є збиття таких ракет.
Навіть якщо вона була випущена в режимі земля-повітря, а не земля-земля, як це робить Російська Федерація, то 200 кілометрів вона долає доволі за короткий проміжок часу. Ні один засіб ППО, який є на озброєнні білоруської чи російської армії, і у нашій, до речі, також, станом на сьогодні не встигає відреагувати і збити цю ракету як повітряну ціль,
– наголосив військовий експерт.
Наразі Україна сподівається, що суперсучасні системи, типу IRIS-Т чи NASAMS, які зараз нам передають країни-партнери, з реакцією в 5-10 секунд після виявлення цілі будуть встигати збивати ці ракети. Однак білоруська система ППО, за словами Олега Жданова, ну ніяк не могла збити таку ракету.
В Білорусі впала ракета С-300: коротко
- Після падіння ракети у Білорусі навели 2 версії цього інциденту. Вони вважають, що ракета могла впасти туди ненавмисно, або ж це спеціальна провокація від ЗСУ.
- Натомість в Міноборони України заявили, що не виключають свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі. Україна готова об'єктивно розслідувати інцидент, який стався в Білорусі.
- Цікаво, що й Білорусь вимагає, щоб Україна провела ретельне розслідування пуску ракети та "притягла винних до відповідальності", аби такі інциденти не повторилися. Ба більше, у Білорусі пригрозили, що такі інциденти "можуть мати катастрофічні наслідки для всіх".