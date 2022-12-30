Про це офіційно заявило білоруське міністерство оборони. За його даними уламки збитої ракети знайшли на території сільськогосподарського поля у селі Горбаха Брестської області.

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Заява Білорусі – класична операція під чужим прапором

Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що ця заява є нічим іншим, як операцією під чужим прапором, яку могли провести російські війська або представники ПВК "Вагнера", які прибули на українсько-білоруський кордон. Ба більше, він й раніше припускав, що ця ПВК здійснюватиме провокації.

На це вказує й низка ознак. Перша полягає у тому, що білоруська сторона опублікувала фотографію лише хвостової частини ракети, яка й справді схожа на С-300, однак не показала її серійний номер, який повинен знаходитися саме на хвостовій частині.

Ось вам провокація номер один. С-300 – найбільш поширений комплекс, який Радянський Союз клепав сотнями штук і продавав його наліво, направо. Ніхто не показує серійний номер ракети, а на двигуні, на хвостовій частині він 100% є. І по серійному номеру дуже просто виявити, якій частині належить ця ракета, у якому році її випустили, і навіть відслідкувати її шлях по складах і військових частинах,

– підкреслив Олег Жданов.

ППО не може збити цю ракету

Друга ж ознака, що натякає на провокацію, полягає у тому, що С-300 – це надзвукова ракета невеликої дальності польоту. І за 10 місяців повномасштабної війни Україна на практиці перевірила, наскільки величезною проблемою є збиття таких ракет.

Навіть якщо вона була випущена в режимі земля-повітря, а не земля-земля, як це робить Російська Федерація, то 200 кілометрів вона долає доволі за короткий проміжок часу. Ні один засіб ППО, який є на озброєнні білоруської чи російської армії, і у нашій, до речі, також, станом на сьогодні не встигає відреагувати і збити цю ракету як повітряну ціль,

– наголосив військовий експерт.

Наразі Україна сподівається, що суперсучасні системи, типу IRIS-Т чи NASAMS, які зараз нам передають країни-партнери, з реакцією в 5-10 секунд після виявлення цілі будуть встигати збивати ці ракети. Однак білоруська система ППО, за словами Олега Жданова, ну ніяк не могла збити таку ракету.

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